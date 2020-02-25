МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении количественного состава совета директоров АО "Корпорация МСП" с 11 до 12 человек, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Изменение направлено на оптимизацию принятия решений советом директоров данного общества, поясняет кабмин. "ВЭБ.РФ неоднократно инициировал вопрос рассмотрения возможности увеличения количества своих представителей в составе совета директоров общества", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство напоминает, что уставный капитал АО "Корпорация "МСП" составляет 102 миллиарда рублей и разделен на 10,2 миллиона размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 тысяч рублей. Акционерами данной корпорации являются РФ в лице Росимущества (70,6%) и ВЭБ.РФ (29,4%). При этом председатель и члены ее совета директоров назначаются на должности на неопределенный срок и освобождаются от них правительством РФ.

Кабмин, одобрив 20 февраля законопроект, поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову, а также Минэкономразвития совместно с экспертами до 2 апреля представить предложения, предусматривающие включение в состав совета директоров "Корпорации МСП" представителей малого и среднего бизнеса, непосредственно осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Согласно информации на сайте "Корпорации МСП", на данный момент в ее совет директоров входят помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин, президент организации "Опора России" Александр Калинин, глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, глава общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

Также в совет директоров корпорации входят заместитель председателя ВЭБ Марина Романова, заместитель президента — председатель правления банка "Открытие" Надия Черкасова, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" Александр Браверман и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.