МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Уход многих стран от ископаемых источников энергии замедляет рост спроса на углеводороды, в том числе нефть, однако как минимум ближайшие 20 лет потребность в них сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил министр энергетики России Александр Новак в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

"Мы, конечно, с точки зрения прогнозирования потребления нефти видим, что будут сокращаться темпы роста потребления и спроса на нефть, но в абсолютном выражении в ближайшие 20 лет — здесь никуда не деться, у нас углеводородная экономика будет сохраняться", — прокомментировал он слова ведущего о переходе мира от нефти к другим источникам энергии.

Новак отметил, что, несмотря на популяризацию электромобилей и рост их числа в странах, которые являются крупнейшими потребителями нефти, нужно помнить о том, что электроэнергию для них также нужно из чего-то производить.

"Мы все прекрасно понимаем, что, чтобы зарядить автомобили, нужно выработать электроэнергию. И какой источник, для того чтобы выработать электроэнергию, это также вопрос энергетического баланса. Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация", — заметил министр.