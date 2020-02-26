МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп продлил сроком на год экономические ограничительные меры по отношению к России, которые были введены из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. Об этом сообщается в уведомлении, направленном Трампом в конгресс США.

"Действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты на Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями на) Украине", — отмечается в уведомлении президента США.

Указ под номером 13660 был подписан 6 марта 2014 года президентом США Бараком Обамой. Это произошло еще до референдума в Крыму.

Позднее в США были подписаны еще несколько указов, предусматривающие дополнительные санкции против российских физических лиц и компаний.