МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Банк России в 2019 году выявил в 2,6 раза больше поддельных евро, количество таких купюр увеличилось до 476 штук против 182 по итогам 2018 года, следует из данных регулятора.

Количество выявленных поддельных юаней также увеличилось: с 42 купюр в 2018 году до 63 в 2019 году. Количество выявленных американских банкнот при этом сократилось: если в 2018 году ЦБ выявил 2352 поддельных доллара, то в 2019 году — 1822 подделки.

В целом количество выявленных поддельных банкнот иностранных государств за год сократилось: в 2018 году было выявлено 2579 фальшивок, в 2019 году — 2364 фальшивки.

Риски фальшивомонетничества в России остаются низкими: семь подделок на 1 миллион банкнот, свидетельствуют данные ЦБ о поддельных денежных знаках, выявленных в 2019 году в банковской системе России.

"Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, остался стабильно низким и составил семь подделок на 1 миллион банкнот, находящихся в обращении. Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот к общему объему банкнот, находящихся в обращении, не растет и осталась на уровне 2018 года", — говорится в сообщении.

Ожидаемо больше всего в прошлом году было обнаружено поддельных пятитысячных купюр (28,7 тысячи) и тысячных (8,6 тысячи) банкнот, меньше всего — 10-рублевых (три).

Также были выявлены поддельные монеты номиналом 10 рублей (167), 5 рублей (60) и даже одна монетка в 1 рубль.

В четвертом квартале 2019 года в банковской системе РФ было обнаружено 12,462 тысячи поддельных денежных знаков Банка России, в том числе 8,8 тысячи поддельных пятитысячных банкнот, 2,57 тысячи поддельных банкнот номиналом 1 тысяча рублей, 698 поддельных двухтысячных банкнот. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (три). При этом было выявлено 92 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 10 поддельных монет номиналом 5 рублей.