ВАШИНГТОН, 26 фев — Dow Jones. Официальные лица США заявили во вторник, что власти Китая уже предприняли первые шаги по исполнению торгового соглашения первой фазы, подписанного двумя крупнейшими экономиками мира в январе. Эти заявления прозвучали на фоне опасений относительно того, что распространение коронавируса может помешать Китаю своевременно выполнить обязательства по увеличению закупок американской сельскохозяйственной и другой продукции. ФРС повысила прогноз по росту ВВП США на фоне торгового соглашения с Китаем

По сообщению официальных источников, с момента вступления соглашения в силу 14 февраля Китай отменил ограничения на импорт американской птицы, продукции птицеводства и кормов для домашних питомцев, а также предпринял ряд других шагов, направленных на исполнение договоренностей.

Соглашение предусматривает увеличение Китаем закупок американской сельскохозяйственной продукции на 32 млрд долларов США в течение двух лет.

"Президент Трамп и его администрация заключили с Китаем сильное торговое соглашение, обещающие принести значительную выгоду американскому сельскому хозяйству", — сказал министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Между тем Китай начал объявлять об освобождении от повышенных пошлин части американского импорта. До заключения соглашения стороны поочередно повышали пошлины на импорт. Позднее Вашингтон согласился частично нивелировать эти меры, однако после заключения соглашения под американские пошлины по-прежнему подпадает китайский импорт стоимостью около 370 млрд долларов США, или около трех четвертей всего китайского импорта в США. Коронавирус может помешать реализации торгового соглашения США и КНР

С момента заключения соглашения эксперты по международной торговле неоднократно выражали сомнение в способности Китая исполнить принятые на себя обязательства. Они отмечали, что провал сделки может повлиять на голосование избирателей в сельских районах на президентских выборах, которые в США пройдут в этом году. Эксперты также опасаются, что распространение коронавируса может саботировать соглашение, предполагающее значительное наращивание Китаем импорта из США в ближайшие два года.

Ранее в феврале экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу сказал, что последствия вспышки коронавируса могут отложить, но не предотвратить стимулирование американской экономики, ожидаемое от соглашения с Китаем. По его мнению, Китай может наверстать любые задержки, наращивая закупки позднее.

Торговое соглашение первой фазы также предусматривает увеличение закупок Китаем американской промышленной продукции в ближайшие два года на 77,7 млрд долларов. Предполагается, что закупки в категории технологических услуг, включая услуги в сфере облачных технологий и права на использование интеллектуальной собственности, вырастут на 37,9 млрд долларов. Закупки энергоносителей должны вырасти на 52,4 млрд долларов.

"Мы обеспечим строгое исполнение соглашения в интересах наших рабочих, фермеров и компаний", — сказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, возглавлявший переговоры с США.

— Автор Katy Stech Ferek, katherine.stech@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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