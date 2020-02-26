ДОХА, 26 фев — ПРАЙМ. Портовое управление Кувейта запретило судам, идущим из стран, где обнаружено много случаев заболевания коронавирусом, — Японии, Сингапура, Таиланда, Италии, Ирана, Ирака — останавливаться в его портах, за исключением нефтяных танкеров, сообщила в среду кувейтская газета "Аль-Анбаа".

"Судам, идущим из Японии, Сингапура, Таиланда, Италии, Ирака и Ирана, запрещено посещать порты Кувейта. Запрет не распространяется на нефтяные танкеры", — говорится в сообщении управления.

В среду минздрав Кувейта объявил о 25 случаях заболевания новым коронавирусом на территории эмирата.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ коронавирусом за пределами Китая заразились 2790 человек, 44 скончались.