26 фев — Dow Jones. Инвесторы привыкли к клише насчет влияния взмаха крыльев бабочки в Бразилии на торнадо в Техасе. Вышло так, что бабочка – а точнее летучая мышь – оказалась в Китае. Где закончится этот торнадо – никто не знает.

Распространение нового коронавируса, вызывающего пневмонию, предположительно зародившемся в летучих мышах, привело к закрытию большей части Китая. Различные компании – от Apple<AAPL> и Hyundai Motor до индийских фармацевтических фирм – внезапно обнаружили, что комплектующие больше недоступны, а эпидемия продолжает быстро распространяться в Корее, Японии и даже в Италии. Возможно, пришло время для первой критической проверки сложных мировых цепочек поставок, которым транснациональные компании благоволят с 1990-х годов.

Бедствия и ранее подрывали работу азиатских каналов поставок, но до сих пор не было аналога вируса, который сейчас распространяется по всему миру. Когда в 2003 году в Китае началась вспышка тяжелого острого респираторного синдрома, или SARS, она затронула только 10% от количества людей, заразившихся нынешним коронавирусом. К тому же тогда вес Китая в мировом объеме экспорта была в два раза меньше, чем сейчас.

Современные сложные мировые каналы поставок появились не так давно и, разумеется, не существовали в 1918 году, когда пандемия "испанки" опустошила многие страны по всему свету.

На фоне всех факторов неопределенности для мирового производства одно известно наверняка: огромное значение имеет время. Если Китай в следующие несколько недель не сможет обуздать эпидемию и возобновить работу в обычном режиме, резко возрастет риск серьезного ущерба для местных поставщиков и – что еще хуже – риск дефицита китайских комплектующих в зарубежных странах. Судя по недавнему опросу, примерно у двух третей китайских предприятий малого и среднего бизнеса наличных денежных средств осталось менее чем на три месяца, а почти у 40% – максимум на месяц.

Самая сильная цепная реакция в таких секторах, как автомобильный, ощущается в близлежащих странах, включая Корею и Японию, где производители привыкли к коротким срокам поставок и сокращенным товарным запасам, а не месячной доставке комплектующих через Тихий океан. Если предприятия в Китае останутся закрытыми более месяца, урон, который понесут зарубежные клиенты, будет более масштабным.

Как бы ни сложилась ситуация, отрасли, которые пострадают больше всего (например, автомобильная или электроники) – это отрасли со специализированными комплектующими, чьи цепочки поставок расположены в одной стране или небольшой группе стран. По данным аналитиков МВФ, хотя Китай на сегодняшний день является крупнейшим в мире экспортером, в 2014 году на его долю приходилось около 8% таких "рисковых" трудно заменимых продуктов. Для сравнения, на долю США и Германии приходится по 13%. То, что случится в этих странах, возможно, действительно окажется решающим испытанием для мировых каналов поставок.

Обеспокоенность вызывает тот факт, что в категории риска находятся некоторые фармацевтические продукты и медицинские устройства: на фоне скачков мирового спроса на препараты для борьбы с вирусом может застопориться выпуск лекарственной продукции. Например, как пишет Financial Times, в Индии в последние недели отмечается нехватка сырья для производства парацетамола — универсального средства для снятия боли и температуры. Это связано с остановкой китайских поставок. Индия является одним из крупнейших фармацевтических экспортеров в мире.

Транснациональные компании сейчас предпочитают придерживаться выжидательного подхода в Китае. Опрос, проведенный в начале февраля Американской торговой палатой в Шанхае, показал, что половина респондентов не задумывается об изменении своей стратегии в Китае, тогда как 40% опрошенных ответили, что слишком рано думать об этом. Инвесторы, которые всего несколько недель назад с нетерпением ждали восстановления мировой экономики, теперь оказались в не менее затруднительном положении.

— Автор Nathaniel Taplin, nathaniel.taplin@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ