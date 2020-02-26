КИЕВ, 26 фев — ПРАЙМ. Украинская межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести на пять лет антидемпинговую пошлину в 50,09% на некоторую стальную продукцию из России, включая тросы и канаты, решение вступит в силу с 26 марта, соответствующее сообщение опубликовано в правительственной газете "Урядовый курьер".

"Окончательные антидемпинговые меры применяются сроком на пять лет путем введения взимания окончательной антидемпинговой пошлины по ставке 50,09%. Окончательная антидемпинговая пошлина взимается в процентах к таможенной стоимости товара", — сказано в сообщении.

Новые пошлины были введены на основании антидемпингового расследования и будут касаться стальных проводов, тросов, канатов без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм.

Комиссия пришла к выводу, что продукция, импортируемая из России, аналогична той, что производит украинская компания "Стальканат-Силур", и присутствует факт "угрозы причинения существенного вреда национальному товаропроизводителю".