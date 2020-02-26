26 фев — Dow Jones. Еврокомиссия подчеркнула важность принятия скоординированных мер в блоке для борьбы с распространением нового коронавируса.

"Мы попросили страны, являющиеся членами ЕС, пересмотреть свои планы по борьбе с эпидемией, а также возможные меры здравоохранения, включая возможность диагностики, лабораторных исследований и процедур отслеживания случаев контактирования с больными", — сказала министр здравоохранения ЕС Стелла Кириакидес во время совместной конференции со Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения Италии в среду.

"Это та самая важная информация, которая нужна всем нам в случае дальнейшего распространения вируса", — отметила она.

Кириакидес сказала, что хотя Европа все еще находится в фазе сдерживания эпидемии, то есть предпринимает усилия, направленные на ограничение распространения вируса, странам нужно быть готовыми к возможности возникновения больших очагов заболевания в Италии и других регионах Европы.

"Вспышка вируса – это проверка существующих механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации в мире, а также способности принятия скоординированных мер в ЕС", — заявила она.

Кириакидес сказала, что Евросоюз оказывает поддержку своим членам, запуская совместную процедуру закупки личных средств защиты от вируса. По ее словам, ЕС также обеспечивает финансовую поддержку для стран с целью проведения лабораторных исследований, диагностики и сканирования на выходе.

— Автор Denise Roland, Denise.Roland@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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