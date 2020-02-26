МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в январе увеличились на 7,9% по сравнению с пересмотренным показателем декабря — до 764 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали повышения показателя на 3,5% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 710 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения — до 708 тысяч с 694 тысяч.

По сравнению с январем 2019 года, когда индикатор составлял 644 тысячи, продажи новых домов в США в отчетном месяце поднялись на 18,6%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.