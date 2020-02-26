МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Темпы роста ВВП Италии в 2020 году из-за коронавируса могут составить менее 0,5%, прогнозировавшихся ранее, говорится в отчете рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В настоящее время агентство оценивает долгосрочный суверенный рейтинг Италии на уровне Baa3, прогноз стабильный.

Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 374 случая заражения новым типом вируса. Агентство указывает, что Италия оказалась наиболее пострадавшей от коронавируса европейской страной. "Вспышка коронавируса еще сильнее ухудшает и без того слабые перспективы роста итальянской экономики и увеличивает риск скатывания Италии в рецессию. Хотя масштаб и продолжительность влияния на данном этапе весьма неопределенные, временное ухудшение в потреблении и сфере производства вполне вероятно", — говорится в документе.

Рейтинг Италии уже учитывает возможность небольшого экономического роста, поэтому вероятное дальнейшее ослабление экономики страны не повлияет на текущую оценку. "Мы также предполагаем на данный момент, что, вероятно, будут приняты фискальные меры для смягчения влияния коронавируса на экономику, это влияние будет управляемым. Тем не менее, многое будет зависеть от длительности и степени тяжести кризиса", — пишут эксперты, отмечая, что вспышка вируса, по их ожиданиям, будет недолгой.

"Негативное влияние на экономический рост будет краткосрочным, экономика должна восстановиться во второй половине 2020 года. До вспышки мы прогнозировали лишь незначительное ускорение роста в этом году, до 0,5% с 0,2%, зафиксированных в 2019 году. Вспышка увеличивает риски понижения нашего базового прогноза", — говорится в отчете.

"Наше текущее предположение заключается в том, что экономические последствия вспышки — частное потребление ослабнет, инвестиционные решения будут отложены и экспорт сократится — будут сохраняться несколько недель, после чего нормальная (экономическая — ред.) активность возобновится, набирая обороты во второй половине года…. Однако даже такое V-образное восстановление может привести к тому, что итальянская экономика будет близка к стагнации к 2020 году в целом", — пишут эксперты.