МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит предоставление возможности регистрирующим органам самостоятельно вносить изменения в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) при смене юрлицами названия, если в других записях встречается старое наименование, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что проектом предлагается внести изменения в статью 5 закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

"Законопроектом предлагается внести изменения, в соответствии с которыми в случае внесения в… ЕГРЮЛ изменений в наименование юридического лица регистрирующий орган самостоятельно (без участия юридического лица) актуализирует в ЕГРЮЛ сведения о наименовании такого юридического лица в составе сведений об иных юридических лицах, где такое юридическое лицо является участником или лицом, имеющим право действовать без доверенности, или держателем реестра акционеров", — говорится в сообщении.

Добавляется, что принятие законопроекта положительно отразится на процессе госрегистрации юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата в РФ.