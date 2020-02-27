МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Совет директоров Evraz утвердил выплату промежуточных дивидендов за 2019 год в размере 0,4 доллара на акцию на общую сумму 580,8 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Принятое решение, как поясняется в сообщении, отражает уверенность совета директоров в финансовом положении группы и ее перспективах.

В минувшем году Evraz уже выплатил промежуточные дивиденды в размере 0,35 доллара на акцию на общую сумму 508,17 миллиона долларов. По итогам 2018 года Evraz четырежды начислял промежуточные дивиденды: в мае на сумму 187,6 миллиона долларов (0,13 доллара на акцию), в августе — на сумму 577,34 миллиона долларов (0,4 доллара на акцию), в декабре — 360,8 миллиона долларов (0,25 доллара на акцию), в феврале прошлого года – 577,34 миллиона долларов (0,4 доллара на акцию).

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде. Основными бенефициарами выступают Роман Абрамович (доля голосующих акций — 28,77%), а также его партнеры Александр Абрамов (19,41%) и Александр Фролов (9,69%). В 2019 году Evraz увеличил выпуск стали на 6,1% — до 13,814 миллиона тонн.