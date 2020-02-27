МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Сбербанк улучшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 63,8 рубля за доллар с декабрьской оценки в 64,5 рубля, следует из материалов крупнейшего российского банка.

При этом Сбербанк повысил ожидания по курсу рубля и на 2021 год — до 64,5 рубля за доллар с 65 рублей, а также на 2022 год — до 65 рублей за доллар с 65,5 рубля.

По прогнозу правительства, среднегодовой курс доллара в 2020 году пересмотрен в сторону укрепления нацвалюты до 63,9 рубля за доллар с 65,7 рубля. Прогнозы по среднегодовому курсу доллара на 2021 и 2022 годы остались без изменений — 66,1 рубля и 66,5 рубля за доллар соответственно.

Прогноз по инфляции в 2020 году понижен до 3,4% с декабрьской оценки в 3,7%. Сбербанк ожидает сохранения инфляции на уровне 4% по итогам 2021-2022 годов.

В то же время Сбербанк не поменял свой декабрьский прогноз по росту ВВП на следующие три года. Так, банк прогнозирует, что в 2020 году российская экономика вырастет на 1,7%, в 2021 году — на 2,2%, в 2022 году — на 2,2%.

Из презентации также следует, что Сбербанк ожидает ключевую ставку ЦБ РФ по итогам 2020 года на уровне 5,5%, в 2021 году прогнозирует ее возвращение на уровень 6%. Банк также ожидает, что ключевая ставка ЦБ на конец 2022 года будет на уровне 6%.

Ключевая ставка в настоящее время составляет 6% годовых, что является нижней границей нейтрального диапазона. ЦБ в середине февраля заявил, что может снизить ставку еще раз на одном из ближайших заседаний. Если ставка опустится ниже 6%, это будет означать выход регулятора на стимулирующую политику.