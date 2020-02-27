МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Экономисты Credit Suisse понизили прогноз по росту мировой экономики, а также по США и Еврозоне на фоне распространения нового коронавируса по миру, говорится в аналитическом комментарии банка, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Распространение вируса за пределы Китая говорит об очевидных рисках для краткосрочных экономических прогнозов. В этих условиях мы понизили наши ожидания по росту ВВП на первый квартал. Однако пересмотр прогноза на 2020 год оказался менее существенным, поскольку мы ожидаем, что динамика восстановится в последующих кварталах и компенсирует большую часть падения", — пишут экономисты.

"Мы ожидаем, что рост мировой экономики в этом году составит 2,2% против 2,4%, ожидавшихся ранее, экономика США вырастет на 1,7% (ранее 1,8%), а еврозоны — на 0,5% (против 0,9%)", — прогнозируют они.

В Credit Suisse также отметили, что несмотря на то, что уровень смертности от нового вируса существенно ниже, чем от SARS (атипичной пневмонии), его способность передаваться затрудняет прогнозирование его распространения. Кроме того, по их мнению, краткосрочный экономический ущерб от нового вируса может оказаться более глубоким.

"Эпидемиологи отмечают, что распространение вируса в глобальных масштабах предотвратить будет очень сложно. Поэтому мы предполагаем, что вирус в краткосрочной перспективе продолжит распространяться и порождать негативные заголовки в прессе. Экономические последствия во многом будут зависеть от способности предотвратить его распространение и поведения потребителей. В этой связи изоляция инфицированных людей и адаптация поведения в обществе (сокращение взаимодействия — ред.) будут иметь ключевое значение", — заключают экономисты.