МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Белоруссия планирует со 2 марта провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах и евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, встречи пройдут в городах США, а также во Франкфурте и Лондоне.

Эмитент рассматривает возможность размещения 15-летних евробондов в долларах, а также в течение 2020 года длинных шестилетних или восьмилетних евробондов, номинированных в евро, в зависимости от рыночных условий.

Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International и "Ренессанс Капитал".