МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в феврале снизились на 0,4 процентного пункта — до 7,9%, приблизившись к минимальному за всю историю наблюдений уровню, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции продолжила снижаться (до 7,9%, —0,4 процентного пункта), практически достигнув минимального за всю историю наблюдений уровня, зафиксированного в апреле 2018 года", — сказано в документе.

В январе инфляционные ожидания россиян снизились сразу на 0,7 процентного пункта — до 8,3%, отыграв скачок в декабре и вернувшись к ноябрьскому значению.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ в первом квартале составит около 2%, в середине года начнет возвращаться к цели и к концу года будет находиться в прогнозном диапазоне регулятора в 3,5-4%.