27 февраля — Dow Jones. Снижение доходности казначейских облигаций в последнее время может осложнить долгосрочное стимулирование экономики со стороны ФРС.

Доходность упала на волне опасений вокруг распространения коронавируса, при этом доходность 10-летних облигаций, ключевой фактор определения стоимости таких заимствований, как ипотечные кредиты, займы на покупку автомобилей и кредитование компаний, в среду достигла исторического минимума 1,310%.

Почему это важно для ФРС? Ее руководители уже предупреждали, что в случае спада в экономике целевой диапазон ключевой ставки центрального банка, вероятно, приблизится к близким к нулю уровням от текущего диапазона 1,5%-1,5%. Для обеспечения стимулирования они обратятся к ориентирам относительно процентных ставок в будущем и покупок облигаций, как они сделали это после финансового кризиса.

Между 2008 и 2014 годом ФРС купила существенный объем казначейских и ипотечных облигаций, чтобы понизить стоимость долгосрочных заимствований с целью стимулирования экономики, когда краткосрочные ставки ужу некуда было понижать. Если центральному банку придется войти в новый цикл смягчения политики, его проблемой станет то, текущая доходность облигаций уже крайне низка, поэтому остается мало пространства для ее дальнейшего понижения в надежде на то, что это поддержит рост экономики.

Более того, падение доходности происходит в тот момент, когда связанные с распространением коронавируса опасения заставляют рынок фьючерсов учитывать в ценах многократное понижение ставок в ближайшие месяцы.

В связи с ситуацией вокруг коронавируса многие инвесторы считают, что ФРС понизит процентные ставки "для страховки", чтобы защитить экономику, состояние которой пока достаточно хорошее.

Руководители центрального банка пока не намерены подтверждать взгляды рынка. Во вторник вице-председатель ФРС Ричард Кларида сказал, что центральный банк пока собирает информацию. Также во вторник в интервью Wall Street Journal президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан сказал, что, по его мнению, решение о необходимости понижения процентных ставок может быть принято не ранее, чем через несколько недель.

Каплан также сказал, что он знает мнение рынка о перспективах процентных ставок, но не придерживается его безоглядно. В то же время есть мнение, что изменения настроений инвесторов и ценообразования настолько сильны, что ФРС должна будет подтвердить мнение инвесторов относительно динамики денежно-кредитной политики.

"С конца 198-х никогда не было так, чтобы рынки учитывали понижение ставок в цене в такой мере, а ФРС не смягчала бы вслед за этим свою политику, — сказал аналитик BMO Capital Markets Джон Хилл. – Чаще всего политика смягчалась через два месяца".

Ожидания рынка относительно понижения ключевой ставки до конца этого года разятся, но почти четверть прогнозов предполагает, что она будет в диапазоне 0,75%-1,0% или выше. Если это верно, то ФРС не придется прибегать к покупке активов, во всяком случае в этом году.

Вместе с тем президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс и некоторые экономисты говорят, что при ограниченном пространстве для маневра у ФРС и неопределенностях вокруг действенности ее инструментов при первых признаках проблем в экономике центральному банку следует действовать агрессивно. Это может обусловить относительно скорое начало покупок активов, хотя для снижения доходности остается не так уж много пространства.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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