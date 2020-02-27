ЛОНДОН, 27 фев — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Банк Англии и Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) рекомендуют участникам финансового рынка ускорить подготовку к отказу от ставки межбанковского кредитования LIBOR (London Interbank Offered Rate), использование которой, как ожидается, завершится в конце 2021 года. Соответствующие рекомендации регуляторы опубликовали на этой неделе.

Банк Англии отметил, что кредитным организациям стоит активизировать работу по отказу от использования LIBOR. Регулятор намерен в третьем квартале текущего года начать публикацию ставки SONIA (Sterling Overnight Index Average) в ежедневном режиме, которая станет новым бенчмарком на британском рынке межбанковского кредитования. В настоящее время участники рынка используют ставку SONIA в новых фьючерсных контрактах.

FCA также порекомендовало инвестиционным, управляющим и брокерским компаниям "быть готовыми прекратить использовать ставку LIBOR". Компании должны начать подготовку к переходу к SONIA, предварительно уведомив об этом своих клиентов, подчеркнул регулятор.

Причиной отказа от LIBOR стал скандал, разразившийся несколько лет назад, когда были доказаны факты манипулирования ставкой трейдерами нескольких британских банков.