МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 февраля, увеличилось на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 219 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя всего на 2 тысячи с первоначального уровня предыдущей недели, до 212 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен с 210 до 211 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 500 с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 209,75 тысячи. Первоначальный показатель прошлой недели пересмотрен до 209,25 тысячи с 209 тысяч.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, уменьшилось на 9 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,724 миллиона человек. Прошлый показатель был пересмотрен с 1,726 до 1,733 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.