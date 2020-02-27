МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Доходы от инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году в разрешенные финансовые активы составили 95,179 миллиарда рублей, доходность от размещения ФНБ в валюте на счетах ЦБ была на уровне 1,34%, говорится в сообщении Минфина России.

"Поступившие в федеральный бюджет в 2019 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 95,179 миллиарда рублей, в том числе проценты по валютным счетам в Банке России – 42,461 миллиарда рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы – 52,718 миллиарда рублей", — отмечается в сообщении.

Совокупная доходность размещения средств ФНБ на валютных счетах ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, в прошлом году составила 1,34% годовых и 1,29% с момента создания фонда. В рублевом выражении эта доходность была отрицательной и составила минус 10,24% годовых, а с момента создания фонда положительной — 12,56%.

Доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России в долларах составила 3,16% годовых (1,30% годовых с момента создания фонда), в евро – минус 0,43% годовых (плюс 0,98% годовых с момента создания фонда), в фунтах стерлингов – 1,11% годовых (2,60% годовых с момента создания фонда). Доходность от размещения средств на депозитах в ВЭБе в российских рублях была на уровне 4,23% годовых (6,03% годовых с начала проведения депозитных операций).

Доходность средств, вложенных в привилегированные акции российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, составила в прошлом году 0,76% годовых (0,67% годовых с начала проведения операций), в рублевые облигации — 4,65% годовых (6,27% годовых с начала проведения указанных операций), в долларовые облигации – 4,14% годовых (3,72% годовых с начала проведения операций).

Доходность вложений в привилегированные акции кредитных организаций была на уровне 3,23% годовых, или 2,73% годовых с начала операций. Доходность средств, вложенных на депозиты ВТБ и Газпромбанка — 5,21% годовых, или 8,44% годовых с начала проведения этих операций.