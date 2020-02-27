КИЕВ, 27 фев /ПРАЙМ/. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициирует увеличение господдержки промышленности и агросектора в 8 раз в ближайшие три года — до 3,6 миллиарда долларов, сообщил в четверг глава министерства Тимофей Милованов.

"Мы инициируем 90 миллиардов гривен (3,6 миллиарда долларов — ред.) господдержки для промышленности и агро в последующие 3 года", — написал он в Facebook.

Он подчеркнул, что в этом году и в прошлые поддержка составляла примерно 162 миллиона долларов. "То есть мы хотим увеличить поддержку почти в 8 раз. Вся поддержка будет разделяться по современным лучшим практикам и будет решать проблемы в тех направлениях, где не работают рынки", — подчеркнул министр.

По его словам, сумма поддержки для увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции, развития предприятий агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности и стабильности рынков на три последующих года в целом составляет 1,8 миллиарда долларов.

На промышленность по разным направлениям планируется выделить в общей сложности более 1,3 миллиарда долларов.

Кроме того, 503 миллиона долларов планируется выделить на повышение экспортного потенциала государства.