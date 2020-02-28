ВАШИНГТОН, 28 фев /ПРАЙМ/. Биржи США продолжают рекордное падение на фоне опасений по распространению коронавируса, после небольшой коррекции в среду ведущие фондовые индексы по итогам торговой сессии в четверг вновь обрушились более чем на 3-4%.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.00 (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 3,83% — до 25 925,17, потеряв более тысячи пунктов (потери Dow Jones в среднем за день на этой неделе самые большие с кризиса 2008 года). Индекс высокотехнологический компаний NASDAQ обрушился 4,08% — до 8614 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,36%, до 3011,61 пункта.

Инвесторы продолжают следить за темпами распространения коронавируса. В Китае количество зараженных составляет почти 78,5 тысячи человек. В Южной Корее показатель заражений превысил 1,5 тысячи случаев, в Италии достиг 400, в Японии — почти 900, а в Иране превысил 100. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Греции, Бразилии, Грузии, Норвегии и Румынии.