МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в январе выросла до 2,4% с уровня декабря в 2,2%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали сохранение показателя на декабрьской отметке.

Число безработных в стране в январе составило 1,59 миллиона человек, что на 70 тысяч (на 4,2%) ниже значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,33 миллиона человек, снизившись на 610 тысяч человек (на 1,4%) в годовом выражении.