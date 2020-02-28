ВАШИНГТОН, 28 фев — ПРАЙМ, Екатерина Соболь. Ситуация вокруг распространения коронавируса была недооценена американским инвестиционным сообществом, такая неподготовленность привела к рекордному падению фондового рынка, отзыву прогнозов по росту крупнейшими американскими компаниями и корпорациями, потенциальному пересмотру ожиданий по росту ВВП США.

Неутешительные итоги первой волны осознания последствий эпидемии могут привести к тому, что Федеральная Резервная Система США (ФРС) вынуждена будет рассмотреть варианты поддержки американской экономики, считают эксперты США, опрошенные РИА Новости.

Веерный эффект от коронавируса стал для инвесторов США полнейшей неожиданностью. Крупнейшие американские индексы в понедельник и во вторник падали на 3% и более, в среду рынок продемонстрировал слабую коррекцию, но вновь оказался в "красной зоне" четверг.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.00 (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 3,83% — до 25 925,17, потеряв более тысячи пунктов (потери Dow Jones в среднем за день на этой неделе самые большие с кризиса 2008 года). Индекс высокотехнологических компаний NASDAQ обрушился на 4,08% — до 8614 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,36%, до 3011,61 пункта.

Небывалый обвал фондового рынка США связан с тем, что он недооценил влияние коронавируса на мировую экономику, разрушаются многочисленные торговые цепочки, связанные с Китаем, кроме того, сохраняется высокий уровень неопределенности в части того, как ситуация будет развиваться дальше, заявил РИА Новости эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.

"Рынок недооценил ситуацию вокруг коронавируса. Сейчас понятно, что нанесен огромный ущерб китайской экономике и непонятно, когда она восстановится. В связи с этим идет разрушение многочисленных глобальных торговых цепочек, связанных с Китаем. А еще сохраняется серьезная неопределенность. Когда мы из этого всего выберемся и как, непонятно", — заявил Макдоналд.

НЕ ЖДАЛИ

Еще пару недель назад большинство экспертов и чиновников США выражали уверенность, что кризисные тенденции, связанные с распространением в Китае, а потом и по всему миру, загадочного вируса – дело временное. В частности, ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт в ходе общения с журналистами сказал, что "влияние есть, но оно незначительно". Его мнение в беседе с РИА Новости поддержал и бывший советник по энергетике Чарльз Макконнелл, заявив о том, что ожидает "кратковременный эффект на цепочку нефтяных поставок".

Такой же точкой зрения в рамках выступления в конгрессе по бюджету поделился с законодателями министр финансов США Стивен Мнучин. На начало февраля он прогнозировал краткосрочный эффект и быстрое восстановление экономики.

Однако ситуация стала меняться драматически в понедельник, 24 февраля, когда стало понятно, что вирус шагает по планете, подвижность населения из-за этого падает, американские предприятия останавливают свои мощности и пересматривают прогнозы по выручке.

НЕВЫЕЗДНЫЕ СОТРУДНИКИ

В четверг две крупнейшие компании США Nestle и L'Oreal официально объявили о том, что их сотрудники временно прекращают любые поездки за рубеж из-за коронавируса (на соответствующие заявления представителей компаний сослалось агентство Блумберг). Кроме того, международную конференцию по развитию бизнеса, которая должна была пройти в Калифорнии в мае, отменил Facebook.

Как сообщил РИА Новости источник в одной из крупнейших американских профессиональных ассоциаций, письмо о том, что нужно готовиться к тому, что командировки могут быть приостановлены и есть вероятность, что будет принято решение перейти на удаленную работу из дома, получили и ее сотрудники. Собеседник агентства отметил, что такие же письма от руководства получают сейчас и многие другие компании и организации в США. "История с Nestle и L'Oreal — это только начало", — считает он.

ГОТОВЯТСЯ К УБЫТКАМ

Компании вынуждены не только пересматривать бизнес-поездки своих сотрудников или даты конференции, но и сокращать производства за рубежом и пересматривать прогнозы по выручке. В частности, такое решение временно приняла Tesla, когда остановила свой завод в Шанхае на несколько дней. Но, несмотря на то, что производство было возобновлено, акции компании продолжили падать в цене.

Бумаги Tesla, которые, казалось бы, были для инвесторов золотой жилой в начале февраля, в рамках торговой сессии в четверг опускались на почти 11% — до 695 долларов за акцию. Автопроизводитель вынужден был признать в своем заявлении, что ситуация с коронавирусом повлияет на производственные результаты и планы в 2020. С таким же предупреждением на прошлой неделе выступил и Apple. Убытки готовятся считать и американские авиакомпании. Так, одна из крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines отозвала свой прогноз по прибыли на 2020 год из-за коронавируса. Перевозчик вынужден отменить свои рейсы в Китай, а они составляют порядка 5% доли в его доходе.

Обрушение производственных индексов не могло не оказать негативный эффект и на нефтяные фьючерсы. Мировые цены на нефть в четверг обновили антирекорды. Нефть марки WTI подешевела на 5,23% до 46,18 долларов за баррель, а марка Brent обновила минимум с 26 декабря 2018 года (минус 4,04% или 51,27 доллара за баррель по итогам торговой сессии).

КУДА БЕЖИТ ИНВЕСТОР

Неудивительно, что ситуация на рынке спровоцировала "побег инвесторов" в более надежные активы. Не столь привлекательными даже выглядят и американские гособлигации.

"Обвал рынка акций привёл к тому, что и доходность гособлигаций США упала до рекордного минимума. В частности, доходность 10-летних облигаций обрушилась до трехлетнего минимума. В результате инвесторы побежали в золото, которое стало драматически расти в цене (во вторник на нью-йоркской бирже Comex 8,5%, в четверг цена скорректировалась на минус 0,09% до 1,639,48 за тройскую унцию – ред.)," — объясняет РИА Новости ситуацию с влиянием коронавируса на фондовый рынок управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС

Ситуация с коронавирусом окажет негативное влияние на всю американскую экономику, которая по итогам первого квартала не досчитается "две-три десятых одного процента ВВП", с таким утверждением в интервью Fox Business Network выступил недавно советник президента США по экономике Ларри Кудлоу.

В связи с этим, большинство экспертов рынка склоняются к тому, что ФРС, для того, чтобы поддержать экономику США, изменит свой план (сохранить процентную ставку на прежнем уровне) и перейдет к ее понижению уже в марте текущего года. "Ожидаем ответа со стороны регулятора", — говорится в еженедельном обзоре Merrill Lynch Bank of America по поводу ситуации с коронавирусом. Во вторник заместитель председателя ФРС Ричард Кларида на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса на такие предположения осторожно заявил, что регулятор внимательно следит за ситуацией.

"Рынок слишком болезненно реагирует в последние дни на новости о распространении коронавируса. Любой здравомыслящий член ФРС (а они там все такие) поневоле задумается на фоне таких новостей о понижении ставки", — заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.