МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Альфа-банк увеличил долю в золотодобывающей Polymetal International plc до 5,23% с 1,25%, говорится в сообщении кредитной организации.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 5 894 913, что составляет 1,25% от общего размера уставного капитала … после наступления соответствующего основания: 24 592 563, что составляет 5,23% от общего размера уставного капитала", — говорится в сообщении.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Polymetal International по итогам 2019 года нарастила запасы золота на 6% в сравнении с 2018 годом, до 23,7 миллиона унций золотого эквивалента.