МЕХИКО, 28 фев — Dow Jones. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс сказал в четверг, что центральный банк США внимательно следит за последствиями распространения коронавируса, но прежде чем начать обдумывать реакцию средствами денежно-кредитной политики, он оценит воздействие. Неожиданный эффект: инвесторы США считают убытки от коронавируса

На это может потребоваться время, так как эволюция эпидемии неопределенна, отметил он. Несмотря на распродажи на финансовых рынках, которые были спроцированы связанными с распространением вируса опасениями, пока рано говорить о понижении прогнозов роста экономики США, сказал Эванс.

Вместе с тем, по его словам, реакцию мерами денежно-кредитной политики в случае необходимости исключать нельзя.

"Мы очень внимательно следим (за ситуацией) и, если мы заметим что-либо, что потребует коррекции (ставок), я уверен, мы уделим этому должное внимание", — сказал Эванс журналистам.

В прошлом году он имел право голоса в Комитете по операциям на открытых рынках, а в этом году – нет. В 2019 году ФРС понижала ставки трижды, чтобы компенсировать риски для в целом здоровой экономики США, исходящие от неопределенности торговой политики и замедления роста мировой экономики.

Эванс сказал, что его устраивает понижение ставок, произведенное в прошлом году. Он считает, что диапазон ключевой ставки 1,50%-1,75% страхует экономику от дополнительных рисков.

В декабре большинство руководителей ФРС прогнозировали, что в течение года ставки останутся без изменений. Тем не менее, ситуация с коронавирусом, который потряс экономику Китая и уже распространяется за пределами этой страны, заставляет беспокоиться о перспективах экономики США. Финансовые рынки понесли большие потери, и рынки фьючерсов теперь ожидают, что ФРС понизит ставки на заседании в марте и еще раз в этом году.

Пока никто из руководителей ФРС не подтвердил ожиданий рынка. Те из них, кто выступал публично, признавали переменчивость и неопределенность событий и говорили, что следят за данными, чтобы найти в них сигналы о том, как следует реагировать.

В своем официальном заявлении Эванс сказал, что ФРС, возможно, должна будет позволить инфляции вырасти выше целевого уровня 2% в рамках усилий, направленных на то, чтобы ценовое давление не ослабло и не пришлось бы опускать ключевую ставку до близких к нулю уровней.

По его словам, вероятность приближения ставки к нулю увеличилась, так что ФРС должна быть готова к применению при необходимости таких мер стимулирования, как покупка облигаций и ориентиры относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

В основном Эванс говорил о пересмотре текущего подхода ФРС к достижению целевого уровня инфляции 2%, чего центральному банку не удавалось сделать сколько-нибудь долговременно с 2012 года, когда этот уровень был установлен. В то же время изменения в финансовой системе и в экономике привели к снижению краткосрочных ставок, что еще больше ограничило возможность ФРС воздействовать на экономику и достичь целевого уровня инфляции.

— Автор Paul Larkins, paul.larkins@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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