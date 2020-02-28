МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Безработица в Германии в феврале сохранилась на уровне января в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Данные совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

При этом число безработных в Германии в феврале снизилось на 10 тысяч по сравнению с январем и составило 2,262 миллиона человек.

Уровень безработицы в Германии без учета сезонности в феврале остался на уровне января в 5,3%, а число безработных снизилось до 2,395 миллиона с 2,425 миллиона человек.