МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в феврале в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,7%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении зафиксирована инфляция в 0,4% против дефляции в 0,6% в январе.

Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. В месячном выражении ожидалась инфляция 0,3%.