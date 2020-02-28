МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по окончательной оценке, увеличился до 101 пункта с уровня января в 99,8 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 100,9 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США в феврале, по окончательной оценке, увеличился до 114,8 пункта с уровня предыдущего месяца в 114,4 пункта. Индекс экономических ожиданий вырос до 92,1 пункта с 90,5 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.