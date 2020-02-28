МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Госдума 4 марта может рассмотреть в первом чтении два правительственных законопроекта, касающихся покупки кабмином РФ у Банка России пакета акций Сбербанка — соответствующее предложение будет рассмотрено на совете Думы в понедельник, сообщили РИА Новости в аппарате нижней палаты парламента.

Первый из рассматриваемых проектов закона предусматривает поэтапный выкуп акций у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости — средней цены за шесть месяцев до даты первой сделки. Предполагается также, что по этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал, что стоимость выкупаемого пакета составит около 2,5 триллиона рублей. Его первую часть планируется выкупить за 1,2 триллиона рублей уже этой весной, оставшиеся акции — по мере накопления средств в ФНБ, в этом году или уже в следующем.

Второй законопроект устанавливает порядок перечисления части доходов ЦБ от этой продажи в бюджет и казну РФ: в бюджет, согласно документу, будут перечисляться денежные средства, а в казну передаваться права требования ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита (в объеме до 150 миллиардов рублей), а также к ВЭБу по депозитным договорам (до 350 миллиардов рублей), причем правительство будет вправе принять в казну эти права требования по их балансовой стоимости на день передачи.

Предполагается, что у ЦБ по итогам сделки останется 700 миллиардов рублей, а остальные средства и права требования он поэтапно перечислит в бюджет и казну РФ до 1 июня соответствующего года: 500 миллиардов рублей в 2020 году, 650 миллиардов в 2021 году, 400 миллиардов в 2022 году, оставшуюся сумму в 2023 году; при этом сумма перечисления не сможет превышать фактически полученный Банком России доход от продажи акций Сбербанка на дату перечисления.

Исходя из слов замглавы Минфина Владимира Колычева, в 2020 году будет перечислено 350 миллиардов рублей в виде денежных средств и 150 миллиардов рублей прав требований ЦБ к Сбербанку по субордам, в 2021 году — 300 миллиардов рублей денежных средств и 350 миллиардов рублей прав требований по депозитам ВЭБа, а далее будут только денежные перечисления.