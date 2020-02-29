ВАШИНГТОН, 29 фев /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в пятницу закрылись снижением в пределах 0,9-3%, позитивное влияние на торги оказало заявление ФРС о готовности в случае необходимости поддержать американскую экономику, свидетельствуют данные торгов.

В четверг уже после закрытия торгов индексы обрушились более чем на 4% на фоне беспокойств, вызванных распространением коронавируса по всему миру.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.00 местного времени (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 2,66%, до 25081,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,89%, до 8494,586 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,99%, до 2889,78 пункта.

Причём на 16.10, уже после закрытия торгов, которые перешли в автоматический режим, NASDAQ стал расти на 0,01%, S&P замедлил падение до 2,23%, DJIA — до 1,39%.

Экономический эффект от коронавируса стал для инвесторов США полнейшей неожиданностью. Крупнейшие американские индексы в понедельник и во вторник падали на 3% и более, в среду рынок продемонстрировал слабую коррекцию, но вновь оказался в "красной зоне" в четверг. Уже после закрытия торгов все крупнейшие индексы обрушились на 4-4,6%.

Потери Dow Jones в среднем за день самые большие на этой неделе с кризиса 2008 года, для S&P — с 2011 года.

Ситуация заставила многих инвесторов заговорить о том, что неутешительные итоги первой волны осознания последствий эпидемии могут привести к тому, что ФРС США вынуждена будет рассмотреть варианты поддержки американской экономики.

Падение на биржах несколько замедлилось после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор готов принять меры для поддержки экономики на фоне рисков из-за эпидемии коронавируса.