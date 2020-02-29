МОСКВА, 29 фев /ПРАЙМ/. Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных регионов РФ, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

В феврале в ряде регионов Дальнего Востока на фоне ограничений из-за китайского коронавируса пропали из продажи и резко подорожали некоторые овощи. "Вспышка коронавируса оголила проблему продовольственной безопасности не страны в целом, а отдельных регионов России. Я имею в виду Дальний Восток: заместить выпавшие объемы поставок китайских продуктов российскими товарами оперативно не удалось", — сказал Березнюк.

Он напомнил, что в начале года была принята обновленная версия Доктрины продовольственной безопасности РФ. В документе, в частности, были введены показатели самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам. "Хотя Россия выполняет большинство показателей самообеспеченности продуктами, оказалось, что в разрезе субъектов ситуация может быть не столь радужной", — указал эксперт.

Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) также отмечает различное значение поставок из Китая для разных регионов России. "Если в Центральном федеральном округе зависимость от поставок продовольствия из Китая невысока, то на Дальнем Востоке и в некоторых регионах Сибири продовольственные рынки более чем наполовину были обеспечены продукцией из Китая", — сообщила РИА Новости эксперт ИКСИ Надежда Каныгина.

Она также обратила внимание на рост цен на овощи на Дальнем Востоке в феврале. "Доктрина продовольственной безопасности РФ в ряде субъектов РФ не соблюдается", — констатирует собеседник агентства.

В целом, указывает институт, хотя зависимость России от поставок продовольствия из Китая не столь велика, по ряду видов продовольствия и сельскохозяйственного сырья Китай выступает важным экспортером. Так, КНР поставляет значительные объемы овощей (доля китайской продукции в импорте в Россию — 22,4%), продуктов переработки овощей и фруктов (16,5%), рыбы и ракообразных (14,9%), готовых продуктов из мяса и рыбы (13,3%).

"Однако на отдельных рынках доля Китая в российском импорте значительно выше. Так, его доля в импорте рыбного филе составляет 29,1%, мяса кроликов и голубей — 37,1%, арахисового масла — 39,8%, капусты — 43,7%, приготовленных или консервированных томатов — 48,4%, чеснока и лука (репчатый, шалот, порей) — 48,7%, имбиря, шафрана, тимьяна — 49,5%, сушеных овощей — 57,1%, моллюсков — 58,6%, приготовленных или консервированных грибов и трюфелей — 92,4%", — перечисляет Каныгина.

По ее словам, в связи с этим становится актуальным вопрос о необходимости развития местных сельхозпроизводств, а также инвестирования в теплицы, склады и другие инфраструктурные и логистические мощности. С этим согласен и Березнюк. "Частично помочь в решении этой проблемы может развитие в России сети оптово-распределительных центров. Создание современных ОРЦ может обеспечить страну мощностями для длительного хранения продуктов, чтобы локальные проблемы с поставками отдельных видов продукции не влияли на предложение и не подталкивали оптовиков к спекуляциям", — сказал он.