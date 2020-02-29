ПЕКИН, 29 фев /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в феврале из-за коронавируса рухнул до 29,6 пункта, что оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков и показателей прошлого месяца, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.

Показатель на фоне распространения болезни и введения целого комплекса ограничительных мер во всех сферах жизни по сравнению с январем, когда он остановился на отметке 54,1, замедлился на 24,5 пункта. Аналитики прогнозировали дальнейшее снижение PMI в услугах, но лишь до 50,5 пункта.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.