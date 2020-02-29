ПЕКИН, 29 фев /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале на фоне вспышки коронавируса резко замедлился до рекордных 35,7 пункта, что оказалось значительно ниже ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.

По сравнению с январем этого года, когда PMI остановился на отметке 50 пункта, показатель снизился на 14,3 процентных пункта. Эксперты из-за эпидемии коронавируса прогнозировали дальнейшее замедления, но лишь до 46 пунктов.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде. До этого худшим для промышленного PMI за последние три года стал февраль 2019 года, когда показатель замедлился до 49,2 пункта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.