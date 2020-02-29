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ПЕКИН, 29 фев /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале на фоне вспышки коронавируса резко замедлился до рекордных 35,7 пункта, что оказалось значительно ниже ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.

По сравнению с январем этого года, когда PMI остановился на отметке 50 пункта, показатель снизился на 14,3 процентных пункта. Эксперты из-за эпидемии коронавируса прогнозировали дальнейшее замедления, но лишь до 46 пунктов.

PMI крупных предприятий Китая в феврале упал на 14,1 процентных пункта – до 36,3, у средних предприятий показатель снизился на 14,6 процентных пункта — до 35,5, а у малых — на 14,5 процентных пункта до 34,1.

Вместе с тем управление отмечает, что по состоянию на 25 февраля показатель возобновления деятельности крупных и средних предприятий Китая составил 78,9%, а, если говорить отдельно о промышленных предприятиях, то этот показатель и вовсе достиг 85,6%.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей, все они в этом месяце оказались ниже критической отметки. Индекс производства упал до 27,8 пункта (снижение на 23,5 процентных пункта по сравнению с январем), что свидетельствует о замедление производственной деятельности в обрабатывающей промышленности.

Очевидное снижение рыночного спроса явно демонстрирует падение индекса новых заказов до 29,3 пункта (снижение по сравнению с январем на 22,1 процентных пункта). О сокращении сырьевых запасов говорит снижение соответствующего индекса до 33,9 пункта (снижение на 13,2). Продолжительные каникулы не могли не сказаться и на подиндексе уровня занятости, он упал на 15,7 процентных пункта – до 31,8. Также в феврале значительно замедлились сроки поставок сырья, что отразилось и на соответствующем индексе – падение на 17,8 процентных пункта – до 32,1.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде. До этого худшим для промышленного PMI за последние три года стал февраль 2019 года, когда показатель замедлился до 49,2 пункта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.