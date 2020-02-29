МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось за неделю на $444 млрд из-за распространения коронавируса, негативно повлиявшего на фондовые рынки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Самые большие потери понесли три богатейших человека в мире — глава компании Amazon Джефф Безос, соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс и президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Их суммарное состояние сократилось примерно на $30 млрд.

Крупные убытки понес и глава компании Tesla Илон Маск, занимающий 25-е место в списке самых состоятельных людей планеты. За неделю он потерял девять миллиардов долларов в результате падения стоимости акций его компании. Не самой удачной также оказалась неделя для основателя Facebook Марка Цукерберга, потерявшего более 6,5 миллиарда долларов.

В четверг биржи Европы и США обрушились на фоне очередной волны паники вокруг распространения коронавируса: европейские индексы теряли более 4%, а американские – больше 3%. В пятницу снижение продолжилось: ведущие американские фондовые индексы закрылись в минусе в пределах 0,9-3%, падение сдержало заявление ФРС о готовности в случае необходимости поддержать американскую экономику.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.