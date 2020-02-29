МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Масштабные распродажи на мировых фондовых рынках на этой неделе, спровоцированные распространением коронавируса за пределы Китая, заставили крупные западные инвестиционные банки – Bank of America, Credit Suisse и Deutsche Bank – забеспокоиться за экономику Европы и глобальный ВВП.

"Перед распродажей, случившейся на этой неделе, большинство инвесторов воспринимали вирус как источник кратковременного экономического ущерба, сконцентрированного в Китае, частично влияющий на промышленно развитые страны вследствие нарушения поставок. Однако распространение инфекции на Европу, а также Южную Корею и Японию привело к изменению отношения к эпидемии, вызывая рост беспокойства в связи с возможной необходимостью применять жесткий подход Китая к изолированию вируса на глобальном уровне", — заявил директор по инвестициям Credit Suisse Майкл Стробек.

Власти Китая проинформировали 31 декабря 2019 года Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Экономисты Credit Suisse в четверг понизили прогноз по росту мировой экономики, а также по США и еврозоне на фоне распространения нового вируса. Они ожидают, что рост мировой экономики в этом году составит 2,2% против 2,4%, ожидавшихся ранее, экономика США вырастет на 1,7% (ранее 1,8%), а еврозоны — на 0,5% (против 0,9%).

ХУДШИЙ ГОД

В то же день Bank of America хоть и опубликовал более оптимистичный прогноз, предвещая миру рост ВВП на 2,8% по итогам года, но отметил, что это худший прогноз со времен мирового кризиса 2008-2009 годов. Тогда катализатором кризиса стал обвал рынка облигаций в США, за которым последовало банкротство одного из столпов американской финансовой системы — банковского конгломерата Lehman Brothers.

"К сожалению, пока мы не видим очевидных заголовков, которые могли бы снизить обеспокоенность темой вируса и стабилизировать рынки. Однако, когда пройдет первая реакция, поддержку им смогут оказать смягчение монетарной и фискальной политики Китая, расширение балансов ЦБ в развитых странах, а также смягчение экономической политики на развивающихся рынках (Турция, Россия, ЮАР)", — предполагают экономисты BofA.

С января под давлением новостей находятся и мировые цены на нефть. Вспышка коронавируса и связанные с ней карантинные меры представляют риски для целого ряда отраслей глобальной экономики и могут ударить по спросу на "черное золото". В начале февраля СМИ сообщили о падении спроса в Китае на 20% от обычного общего потребления в этот календарный период. Это также рекордное падение со времен мирового кризиса.

Не обошло "заражение" и российский рынок акций, который в последний рабочий день зимы резко упал вслед за мировыми фондовыми индексами и рынком нефти. Панические распродажи рисковых активов усиливаются срабатыванием маржин-коллов на фоне страхов перерастания коронавируса COVID-19 в мировую пандемию. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов пятницы упал на 4,48%, индекс РТС — на 6,24%, обновив минимумы, соответственно, с октября и с августа 2019 года.

ЕВРОПА НА ПОРОГЕ РЕЦЕССИИ?

Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 49 странах, число зараженных достигло 4351, скончались 67 человек. Наибольшее количество зараженных вне Китая отмечается в Южной Корее, Италии и Иране.

Экономисты Deutsche Bank понизили в базовом сценарии прогноз по росту ВВП еврозоны на первый квартал 2020 года из-за коронавируса. "Удар произойдет за счет экспортного спроса Китая и каналов поставок. Базовый сценарий не учитывает вспышек в Европе, но новости этой недели, особенно о вспышке заболеваемости на севере Италии, очевидно, ставят под сомнение его актуальность. Единственный вопрос – это останется ли вспышка локальной и сдерживаемой или распространится по региону", — рассуждают они.

Эксперты указывают, что Европе придется иметь дело не только с последствиями шоков, исходящих от экономики Китая, но и с проблемами у себя дома. Меры, принимаемые для сдерживания распространения вируса, могут нанести ущерб экономической активности. Экономисты банков сходятся во мнении, что вирус, в первую очередь, ударит по потребительскому спросу.

"Мы ожидаем, что влияние на экономику распространится за пределы севера Италии, на который приходится порядка 5% ВВП еврозоны. Временному экономическому шоку, похожему на то, что произошло в Гонконге во время SARS в 2013 году, достаточно будет охватить 10% еврозоны, чтобы ее ВВП в первом квартале перешел к стагнации и поставил союз на порог технической рецессии", — пишут экономисты Deutsche Bank.

ТРУДНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

В Credit Suisse заявили, что несмотря на то, что уровень смертности от нового вируса существенно ниже, чем от SARS (атипичной пневмонии), его способность передаваться затрудняет прогнозирование распространения. Кроме того, по мнению аналитиков банка, краткосрочный экономический ущерб от нового вируса может оказаться более глубоким.

"Эпидемиологи отмечают, что распространение вируса в глобальных масштабах предотвратить будет очень сложно. Поэтому мы предполагаем, что вирус в краткосрочной перспективе продолжит распространяться и порождать негативные заголовки в прессе. Экономические последствия во многом будут зависеть от способности предотвратить его распространение и от поведения потребителей. В этой связи изоляция инфицированных людей и адаптация поведения в обществе (сокращение взаимодействия — ред.) будут иметь ключевое значение", — пишут экономисты.

Экономисты Deutsche Bank смотрят на эту проблему через призму личных доходов: "Для людей, в особенности тех, кто имеет свой бизнес или не располагает регулярным доходом, меры по сдерживанию могут стать причиной финансового стресса и привести к большему сокращению потребления. С точки зрения людей с постоянным доходом такие меры могу показаться оправданными".