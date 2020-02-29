ТОКИО, 29 фев — ПРАЙМ. Правительство Японии намерено разработать в течение 10 дней дополнительный пакет мер для сдерживания негативного эффекта на экономику в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Синдзо Абэ.

"В частности, необходимо разработать систему финансовой поддержки для тех, кому придется взять отпуск на работе в связи с распространением вируса", — подчеркнул он. Трансляцию ведет телеканал NHK.

В настоящее время в Японии подтверждены 945случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. По данным медиков, 11 человек скончались, еще около 50 человек находятся в тяжелом состоянии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.