АФИНЫ, 29 фев — ПРАЙМ. Дельфийский экономический форум, который планировалось провести с 5 по 8 марта, отложен из-за коронавируса на несколько месяцев, следует из сообщения организаторов форума.

"Мы решили перенести Дельфийский экономический форум на конец мая — начало июня этого года", — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении организаторов.

Решение принято с учётом ситуации и рекомендаций местных, национальных и международных органов власти, включая Всемирную организацию здравоохранения, которая вчера повысила глобальный риск вспышки коронавируса до "очень высокого", говорится в сообщении.

"Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Однако безопасность и здоровье всех наших гостей, докладчиков, сотрудников и граждан региона, в котором мы работаем, имеют для нас первостепенное значение", — заявили организаторы.

Новые даты будут объявлены в ближайшее время.