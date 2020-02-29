МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Необходимо проконтролировать, чтобы работодатели не использовали снижение налогов на труд исключительно для повышения своих доходов, а направляли освободившиеся средства на увеличение зарплат, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд сейчас рассматриваются, но к этому нужно подойти аккуратно.

"Важны не столько словесные интервенции о том, что государство снизит налоги и тем осчастливит граждан. Этого не произойдет, если граждане не увидят прироста зарплат как следствие этого снижения. Поэтому важно проконтролировать, чтобы снижение налогов на труд привело к повышению реальных доходов граждан", — сказал Щапов.

По его словам, важно, чтобы работодатели не использовали снижение налога только для повышения своих доходов, а направляли освободившиеся средства на повышение зарплат.

"В этом плане очень важен контроль за работодателями. Инструменты для этого есть: трехсторонние комиссии, Федеральная налоговая служба. Главное, чтобы они работали эффективно и зарплаты людей выросли от таких решений", — заключил депутат.

Министр финансов России Антон Силуанов на прошлой неделе отмечал, что налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов.

Сейчас общий объем страховых взносов в РФ составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд (ПФР) и 10% "с хвоста", если зарплата сверх установленного уровня, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования.