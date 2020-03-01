МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране будет бесплатным с 1 марта 2020 года, такое решение было принято в январе на совещании, которое провел экс-глава Минкомсвязи РФ Константин Носков с крупнейшими операторами связи.

Это первый шаг по реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент РФ в послании Федеральному собранию — по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов. По словам президента РФ, высокая доступность интернета станет конкурентным преимуществом страны и создаст широкое пространство для образования и творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов.

Минкомсвязь РФ, а также крупнейшие интернет-компании и операторы связи поддержали инициативу президента и сообщили о своей готовности. "Наша компания поддерживает инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. В любой жизненной ситуации человек должен иметь право воспользоваться социальной или государственной услугой в онлайн-режиме", — комментировали, в частности, в "Ростелекоме".

Впрочем, как заявлял глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, для обеспечения бесплатного доступа важен выход необходимых нормативных документов. "Мы ждем все-таки решения правительства, поскольку есть поручение определить эту процедуру, этот порядок", — уточнял глава "Ростелекома". Список сайтов, к которым будет предоставляться бесплатный доступ, по его словам, "Ростелеком" пока не получал.

В свою очередь, в Tele2 считают необходимым внести поправки в законодательство. "Инициатива по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам требует изменений законодательства. После внесения соответствующих изменений операторы смогут приступить к исполнению поручения".

Представители других операторов воздержались от комментариев.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

В дальнейшем список ресурсов с бесплатным доступом будет расширяться. В четверг глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев заявил журналистам, что перечень будет готов в течение месяца.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил главе Минкомсвязи предложение включить в перечень бесплатных ресурсов почтовые сервисы, сайты учреждений образования и культуры и базы библиотечных фондов, а также мобильные приложения портала госуслуг.

Замглавы Минкомсвязи Людмила Бокова сообщала, что в этот список должны войти социально значимые интернет-ресурсы, которые дают возможность каждому гражданину заниматься творчеством, получать образование. Минкомсвязь готова предоставлять такие сервисы для работы и развития человека, по льготным тарифам. Она также уточняла, что в этот список могут войти, в том числе, и агрегаторы такси.

Кроме того, Минкомсвязь РФ обсуждает механизм бесплатного интернет-доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам.

ОПЕРАТОРЫ ПРОСЯТ КОМПЕНСАЦИИ

В свою очередь комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, сообщали СМИ.

По данным СМИ, интернет-компании и операторы оценили свои затраты на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам более чем в 150 миллиардов рублей в год. При этом, в целом доходы операторов от услуг передачи данных для населения в 2019 году составили 450 миллиардов рублей.

Комиссия предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом необходимо сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг при задолженности абонента. В ведомстве сказали, что готовы подключиться к разработке "отдельного нормативного регулирования" для проекта "Доступный интернет".

Минкомсвязь РФ рассматривает возможность компенсаций операторам за предоставление пользователям бесплатного доступа к социально значимым сайтам, говорил Шадаев.