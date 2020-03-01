МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Россия в рамках профилактики распространения коронавируса с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей, оставляя только некоторые рейсы, сообщал ранее российский Минтранс.

Ограничения авиасообщения между Россией и Южной Кореей не будут касаться авиакомпаний "Аэрофлот" и Korean Air. Авиакомпании "Аврора", "Сибирь" и "Якутия" своими чартерами будут вывозить из РФ в Южную Корею южнокорейских граждан, в обратном направлении — только россиян и граждан государств-членов Евразийского экономического союза. Такой режим будет действовать до полного вывоза граждан в их страны.

Минтранс ранее отмечал, что на всех международных пунктах пропуска на территории РФ, куда будут прибывать эти чартерные рейсы, уже установлено необходимое оборудование. Там дежурит специально обученный медицинский персонал.

S7 сообщала, что сформировала расписание чартеров в Южную Корею до середины марта.

Все рейсы между РФ и Южной Кореей "Аэрофлота" и Korean Air будут осуществляться через терминал F московского аэропорта "Шереметьево". В этот терминал ранее были переведены все рейсы в Китай и Иран и обратно, остальные рейсы были выведены в другие терминалы. Рейсы из Италии с 1 марта также обслуживаются в терминале F, вылеты в Италию осуществляются из прежних терминалов.

Ростуризм в среду рекомендовал туристам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана после сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в этих странах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.