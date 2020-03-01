МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Обязательная маркировка обуви начинается в России с 1 марта, это следует из постановления правительства РФ, которое было принято в июле прошлого года.

Документ утвердил правила маркировки обуви. Согласно постановлению, с 1 марта обязательным является нанесение средств идентификации либо на потребительскую упаковку, либо на обувь, либо на товарный ярлык обувных товаров. Кроме того, участники рынка с марта вносят в информационную систему сведения о маркировке обуви и данные об обороте товаров.

В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) сообщили РИА Новости, что система "Честный знак" готова к запуску обязательной маркировки обуви уже сейчас. По данным ЦРПТ, на данный момент в системе работает 41 тысяча компаний, выдано больше 1,35 миллиарда кодов. При этом более миллиона промаркированных пар обуви уже проданы — до начала обязательного этапа.

Изначально предполагалось, что обязательная маркировка обуви в России начнется 1 июля 2019 года — именно этот срок обозначен в распоряжении кабинета министров, которое в апреле 2018 года утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Однако в июле стартовала регистрация участников обувного рынка в информационной системе. С 1 октября участники рынка имели право наносить средства идентификации на обувь.

В феврале текущего года Минпромторг опубликовал проект поправок в правила маркировки обуви, согласно которым обязательную маркировку предлагалось начать не 1 марта, а 1 июля 2020 года. Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что для обеспечения комфортной подготовки к вступлению в силу требований об обязательной маркировке обуви компаниям необходимо настроить интеграцию своих учетных систем с системой маркировки.

"Некоторым участникам для того, чтобы исполнить требования по передаче в систему маркировки информации о движении продукции, необходимо также обновить собственное программное обеспечение — на это также потребуется какое-то время", — сказал РИА Новости Евтухов.

По его словам, согласно проекту министерства, ввод в оборот, оборот и вывод из оборота немаркированной обуви предлагается разрешить до 1 июля 2020 года. Остатки товаров, которые не были реализованы до этой даты, должны быть промаркированы в срок до 1 сентября. Импортную обувь, которая приобретена участниками рынка до 1 июля, но ввезена в РФ уже после этой даты, предлагается разрешить маркировать до августа.

"Вместе с тем необходимо отметить, что эксперимент по маркировке обуви стартовал летом 2018 года, и у отрасли было достаточно времени подготовиться к работе в системе. Мы фиксируем рост количества заказов кодов маркировки для обувной отрасли за последний месяц, что говорит о готовности к работе и активном участии бизнеса в проекте", — добавил замминистра.

Минпромторг также призывает компании не откладывать начало работы в системе до последнего дня, не дожидаться июля и уже сейчас активно готовиться к внедрению маркировки. В свою очередь ЦРПТ поддерживает предложение об изменении сроков обязательной маркировки.

"В случае изменения сроков мы готовы продолжить работу в штатном режиме в соответствии с графиком, установленным правительством. ЦРПТ надеется, что все задействованные в процесс органы власти также оперативно перестроят свои процессы, чтобы не создавать дискомфорт как для отечественных, так и для импортных производителей и поставщиков. Это гарантирует отсутствие сбоев в поставках и обороте обувной продукции", — сказали в пресс-службе Центра.