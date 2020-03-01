МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Завершившаяся торговая неделя стала для глобальных рынков, в том числе и российских, самой плохой, начиная с кризиса 2008-2009 годов. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

По его словам, в Китае, который первым столкнулся с распространением коронавируса, индексы деловой активности опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года.

"В свою очередь, мировые фондовые индексы снизились более чем на 10%. В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса-2008", — сказал российский президент в ходе совещания с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний.

В этой связи российский лидер предложил обсудить балансировку глобального рынка углеводородов.

"Хотел с вами встретиться, чтобы посоветоваться, послушать ваше мнение по поводу того, как нам нужно определить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов", — отметил президент, обращаясь к участникам совещания.