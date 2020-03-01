МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об антимонопольном комплаенсе, который призван помочь компаниям снизить антимонопольные риски и предотвратить нарушения в этой сфере, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ закрепляет в законе "О защите конкуренции" понятие "система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства". Предполагается, что компании смогут вводить свои внутренние акты, направленные на контроль соблюдения на предприятии антимонопольных норм.

Эти документы можно будет также направить в Федеральную антимонопольную службу, чтобы проверить их соответствие законодательству. Служба также будет учитывать внедрение системы антимонопольного комплаенса при отнесении предприятия к той или иной категории риска в рамках риск-ориентированного подхода при контроле за соблюдением закона.

Как объяснял ранее глава ФАС Игорь Артемьев, если представители двух компаний договорились о поддержании определенных цен, то это картельный сговор, который влечет за собой оборотный штраф, лишает компанию доступа к госзаказам, а также приносит много административных и уголовных проблем.

Но в случае наличия в компании практики комплаенса наказан может быть конкретный сотрудник, который вступил в сговор, а не сама компания. Если сотрудник в рамках комплаенса прошел обучение, сдал все экзамены, расписался, что знает о запрещенных практиках, компания сделала все, чтобы он не допускал нарушений, то тогда, скорее всего, на компанию не будет накладываться штраф, а того человека "сдадим правоохранительным органам как мошенника", допускал Артемьев.