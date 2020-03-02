МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Третий этап добровольного декларирования физическими лицами зарубежных активов и счетов завершается 2 марта: в понедельник специальную декларацию еще можно представить в любую налоговую инспекцию или центральный аппарат ФНС с 9.00 до 18.00.

Подать декларацию можно в бумажном виде лично или через уполномоченного представителя, говорится на сайте налоговой службы.

Институт амнистии капиталов был введен в России в 2015 году, он предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках: в этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности.

Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, третий действует с 1 июня 2019 года по 2 марта 2020 года.

"Гарантии в рамках третьего этапа амнистии предоставляются при условии перевода денежных средств с указанных в специальной декларации счетов в российские банки, а также перерегистрации контролируемых иностранных компаний в специальных административных районах", — говорится на сайте ФНС.

Два таких специальных административных района были созданы в 2018 году на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае в рамках мер по возврату российского капитала из иностранных офшоров. На этих территориях предусмотрены особые условия ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний, в том числе, с российским капиталом, сменившим иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ.