МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 49,2 пункта против 47,9 пункта в январе, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель остался на уровне предварительной оценки в 49,1 пункта.

"Февральский показатель стал не только максимумом за прошедший год, но и ознаменовал собой второй месяц рост индекса подряд", — говорится в пресс-релизе.

При этом индекс PMI в области промышленного производства Франции в феврале, по окончательным данным, снизился до 49,8 пункта с 51,1 пункта в январе, в Германии – вырос до 48 пункта с январских 45,3 пункта. А Германии показатель стал максимальным за 13 месяцев. Аналитики в обоих случаях ожидали сохранения индексов на уровне предварительной оценки — 49,7 пункта и 47,8 пункта соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.