МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила оценку роста реального ВВП России на текущий год на 0,4 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой, до 1,2%, говорится в промежуточном прогнозе организации.

Прогноз на следующий год при этом понижен на 0,1 процентного пункта, до 1,3%.

Ухудшение прогноза по экономике России отражает снижение ожиданий организации по всем странам G20 на фоне вспышки нового типа коронавируса в Китае и его быстрого распространения, что является риском для всей мировой экономики.

"Негативное влияние на доверие инвесторов, финансовые рынки, туристический сектор, а также перебои в цепочках поставок способствовали пересмотру (экономического прогноза — ред.) в сторону понижения во всех странах G20 в 2020 году, особенно в тех, которые тесно связаны с Китаем, таких как Япония, Южная Корея и Австралия", — отмечает ОЭСР.

КИТАЙ

Также ОЭСР в связи со вспышкой коронавируса ухудшила оценку роста реального ВВП Китая на текущий год сразу на 0,8 п.п. по сравнению с ноябрьской оценкой — до 4,9%. При этом оценка на 2021 год повышена на 0,9 процентного пункта — до 6,4%.

"Прогноз по Китаю был значительно пересмотрен. В этом году темпы роста упадут ниже 5%, а затем восстановятся более чем до 6% в 2021 году, поскольку объем производства будет постепенно возвращаться к уровням до вспышки" — говорится в сообщении.

МИРОВОЙ ВВП

ОЭСР понизила оценку роста мирового ВВП на 2020 год на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей, ноябрьской оценкой – до 2,4% при условии, что распространение коронавируса за пределами Китая будет сдержанным.

При этом организация не исключает спада мировой экономики в первом квартале на фоне вспышки коронавируса.

"Исходя из предположения, что пик эпидемии в Китае придется на первый квартал 2020 года и вспышки в других странах окажутся умеренными и сдержанными, (оценка – ред.) глобального роста может быть снижена примерно на 0,5 процентного пункта в этом году", — говорится в документе.

"Соответственно, прогнозируется, что годовой рост мирового ВВП в 2020 году сократится до 2,4% с и без того слабых 2,9% за 2019 год", — отмечается в нем.

Организация не исключает, что этот "рост может быть даже отрицательным в первом квартале 2020 года".