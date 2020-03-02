ЦБ предлагает сдвинуть до 1 декабря срок передачи прибыли от продажи Сбербанка в бюджет
МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Банк России предлагает в связи с волатильностью на рынках отодвинуть срок перечисления регулятором средств от сделки по Сбербанку в бюджет до 1 декабря с 1 июня, заявила на комитете Госдумы по бюджету и налогам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"У нас есть одно предложение. Здесь указан срок перечисления в федеральный бюджет денежных средств или передачи в казну Российской Федерации прав требования… осуществляется до 1 июня. Мы предлагаем в связи с волатильностью на рынках дать больший срок до 1 декабря, чтобы было больше возможностей здесь защитить интересы бюджета", — сказала она.
https://1prime.ru/state_regulation/20200302/831009991.html